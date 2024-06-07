هذا هو موعد الانطلاق الفعلي لرحلات القطار بين تونس والجزائر

أكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، توفيق بوفايد، اليوم الجمعة، نجاح الرحلة التجريبية بين تونس والجزائر بعد توقف دام لمدة 28 عاما (منذ 1996).

وأوضح فايد، في تصريح لإذاعة جوهرة آف آم التونسية، أنّ الرحلة انطلقت بقطار جزائري من مدينة عنّابة ودامت 8 ساعات، مضيفا أنه سيتمّ اتخاذ قرار الانطلاق الفعلي في غضون الأسابيع القادمة.

وأوضح المتحدث، أنّ برنامج الرحلات سيكون بمعدل رحلة ذهابا وأخرى إيابا يوميا بقطار جزائري مبدئيا وستقتصر على عنّابة ثمّ كامل الجزائر.

وكانت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية قد أعلنت يوم أمس الخميس إطلاق السّفرة التّجريبيّة الأولى للرّحلة الرّابطة بين الجزائر وتونس، انطلاقا من محطّة عنّابة باتّجاه محطّة تونس عبر قطار تجريبي دون مسافرين.

وأضاف بلاغ الشركة، أن وفدا من الشّركة الوطنيّة للنّقل بالسّكك الحديديّة الوطنية، برئاسة عاج بوعوني المدير العام، قد رافق القطار، حيث التقى في محطّة غار الدماء بثلّة من مسؤولي الشّركة الوطنيّة للسكك الحديدية التّونسيّة برئاسة، توفيق بوفايد الرّئيس المدير العام وذلك بحضور والي جندوبة ومعتمد غار الدماء ومسؤولين ممثّلين لمختلف مصالح وزارة الدّاخلية والدّيوانة والسّلط الجهوية والمحلّية. إ

ثر ذلك واصل القطار سفرته التّجريبيّة باتّجاه محطّة تونس العاصمة.