وزارة التربية تحدد موعد الامتحانات المهنية.. وهذه تفاصيلها

حددت وزارة التربية يوم 13 جويلية المقبل لإجراء امتحانات الترقية للرتب الإدارية، بعد أن ضبطت رزنامة اجتيازها وشروط المشاركة فيها، حيث ضبطت آجال 27 جوان لغلق باب التسجيل في هذه المسابقة الداخلية، التي خصص لها 124 منصب لرتبة مفتش التربية الوطنية لجميع التخصصات، و157 رتبة مفتش التعليم المتوسط، جميع التخصصات، أيضا، إضافة إلى 136 رتبة مفتش التعليم الابتدائي، و124 منصب مدير ثانوية، و227 منصب مدير متوسطة، و371 رتبة مساعد مدير، و929 منصب لرتبة مدير مدرسة ابتدائية، إضافة إلى عدد كبير من المناصب المخصصة لباقي الأسلاك.

ويتعلق الأمر بـ 25 امتحان مهني للترقية في أربعة أسلاك بالقطاع، تخص المناصب العليا، والتفتيش، وموظفي إدارة مؤسسات التعليم، ورتبة مساعد مدير مدرسة ابتدائية، إضافة إلى الرتب الآيلة للزوال، حيث ضبطت الترتيبات الخاصة بإجرائها، وفق شروط محددة قصد توفير التأطير الإداري والبيداغوجي "النوعي"، تحسبا الدخول المدرسي 2024/ 2025.

وسيتم توزيع الامتحان بين ما هو خاضع للتكوين المتخصص قبل الترقية، ويتعلق الأمر برتب مفتش التربية الوطنية، مفتش التعليم المتوسط مفتش التعليم الابتدائي، مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، ومستشار التغذية المدرسية، ومدير ثانوية، ومدير متوسطة، ومدير مدرسة ابتدائية، ومساعد مقتصد، ونائب مقتصد مسير، ونائب مقتصد، ومشرف رئيسي للتربية، ومشرف التربية، وملحق رئيسي بالمخبر، ومعاون تقني للمخابر، ومنها ما هو موجه للالتحاق المباشر برتب ناظر ثانوية، ومقتصد رئيسي، ومستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، ومستشار رئيس للتربية، ومستشار التربية، ومساعد رئيسي للتربية، ومساعد رئيسي للمصالح الاقتصادية وأستاذ التعليم الثانوي.

وبناءا على ذلك، ضبطت مصالح الوزير بلعابد، المناصب المخصصة لامتحان 13 جويلية المقبل، وفق جداول تتضمن كل التفاصيل، فبالنسبة لمنصب مفتش التعليم المتوسط لكل المواد، فإن باب الترشح مفتوح للأساتذة المكونين في التعليم المتوسط الذين يثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

أما مفتش التعليم المتوسط للإدارة، فهو موجه لمديري المتوسطات الذين يثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية، أيضا، وهي نفس الأقدمية المطلوبة لمفتش التعليم الابتدائي كل المواد، غير أن هذا المنصب مفتوح لفائدة الأساتذة المكونين في التعليم الابتدائي، وهو نفس عدد سنوات الخبرة المطلوب لترقية مديري الابتدائي إلى رتبة مفتش التعليم الابتدائي للإدارة.

وتم فتح باب الترشح لرتبة مدير ثانوي لنظار الثانويات المنحدرين من رتبة أستاذ التعليم الثانوي بخمس سنوات أقدمية، أما رتبة ناظر ثانوية، فتخص أساتذة التعليم الثانوي بنفس عدد سنوات الأقدمية، وأيضا، المستشارين الرئيسيين للتربية الحاصلين على شهادة ليسانس في التعليم العالي، أو شهادة معادلة لها، شرط استيفائهم خمس سنوات أقدمية، فيما فتحت وزارة التربية باب الترشح لمنصب مدير متوسطة، أمام المستشارين الرؤساء للتربية بخمس سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، والمستشارين الرئيسيين للتربية الذين يثبتون سبع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمنحدرين من سلك التعليم، إضافة إلى مستشاري التربية والأساتذة الرئيسيين في التعليم المتوسط بنفس الأقدمية.

أما منصب مدير مدرسة ابتدائية، فيترشح له مساعدو ومديرو المدرسة الابتدائية الذين يثبتون خمس سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، والأساتذة الرئيسيين في المدرسة الابتدائية بنفس الخبرة، بينما تم فتح منصب مساعد مدير مدرسة ابتدائية لأساتذة المدرسة الابتدائية، ومستشاري التغذية المدرسية بخمس سنوات خبرة، إضافة إلى معلمي المدارس الابتدائية الذين يثبتون سبع 7 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

وبالنسبة لمستشار رئيس للتربية، فإن المعنيين هم المستشارون الرئيسيون للتربية، ومستشاري التربية المرسمين الذين يثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمنحدرين من أسلاك التعليم.

وحددت الوزارة فترة التسجيلات وإيداع الملفات، بداية من اليوم الخميس والى غاية 27 جوان 2024، كآخر أجل على مستوى مديريات التربية، حيث تجمع على مستوى المؤسسة، بالنسبة للتعليم المتوسط والثانوي، مفتش التعليم الابتدائي، تخصص إدارة، بالنسبة للتعليم الابتدائي، على أن تدفع حقوق المشاركة عن طريق حوالة بريدية في الحساب الجاري البريدي المخصص للعملية، فيما يتم تنصيب لجنة لدراسة الملفات، وأخرى للطعون، حيث يفتح بابها قبل 3 جويلية المقبل.

أما ملف الترشح، فيتضمن استمارة الترشح للامتحان المهني، وطلب خطي للمشاركة في المسابقة يحتوي على الإسم واللقب وتاريخ ومكان الميلاد ورقم الهاتف المحمول ومؤسسة العمل، والرتبة الحالية، مع مادة التدريس، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية، وأخرى من قرار التوظيف أو التربص الحامل لتأشيرة المراقب الميزانياتي ونسخة من قرار التثبيت أو الترسيم.