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مجتمع

الجلفة: وفاة شاب في حادث دهس مروع

7 جوان 2024 ()
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شهدت مدينة عين وسارة ليلة أمس حادث دهس مروع أودى بحياة شاب وتسبب في إصابة آخرين بجروح خطيرة. كان الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و19 سنة، مجتمعين في سهرة ممتعة في حدود العاشرة ليلا، مستمتعين بأمسيتهم على طاولة الدومينو بأحد أركان الشارع بحي سليماني سليمان، عندما اقتحمت سيارة بسرعة موقع الحدث.

وتشير مصادر إلى أن سائق السيارة فقد السيطرة عليها وصدم مجموعة من الشباب بشكل مفاجئ، مما تسبب في إصابة ثلاثة منهم بجروح خطيرة نقلوا على إثرها إلى المستشفى من طرف مصالح الحماية المدنية. ومع حلول الفجر، لفظ أحد الشبان أنفاسه الأخيرة في المستشفى، متأثراً بجروحه الخطيرة، ليترك وراءه حزناً عميقاً في قلوب أسرته وأصدقائه.

تجدر الإشارة إلى أن مصالح الأمن قد باشرت التحقيق في الحادث لتحديد ملابساته واتخاذ الإجراءات اللازمة.

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