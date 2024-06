Gaza : L'Algérie exprime des réserves sur un projet de résolution américain

La Russie et la Chine, membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies, ont exprimé des inquiétudes hier, jeudi, concernant un projet de résolution américain soutenant une proposition du président Joe Biden visant à un cessez-le-feu à Gaza, selon l'agence de presse Reuters.

Des diplomates ont indiqué que l'Algérie, seul État arabe membre du Conseil, a également signalé son désaccord avec le texte, selon Reuters.

La résolution nécessite au moins 9 votes favorables et aucun veto des membres permanents du Conseil. Ces pays sont les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, la Chine et la Russie.

Biden a annoncé il y’a une semaine un plan en trois étapes pour un cessez-le-feu à Gaza, qu'il a décrit comme une initiative israélienne. Les États-Unis cherchent un soutien international pour la proposition, qui est toujours en cours d'étude par le Hamas.

Une version préliminaire de la résolution, d'une page, a été distribuée au Conseil de sécurité composé de 15 membres lundi, et une version révisée a été distribuée mercredi, selon l'agence de presse britannique.

Le projet actuel accueille favorablement la proposition de cessez-le-feu et la qualifie d'"acceptable" pour Israël, "appelle également (le Hamas) à l'accepter, et exhorte les deux parties à mettre en œuvre pleinement ses dispositions sans délai ni condition".

Le projet de résolution inclut des propositions tels qu’un " cessez-le-feu complet" dans la bande de Gaza dans le cadre de la première phase et "un arrêt permanent des combats" dans la deuxième phase "sur la base d'un accord mutuel".

Certains membres du Conseil, cependant, ont soulevé des questions, à savoir si Israël a réellement accepté le plan et souhaitent que le Conseil s'engage à une demande émise en mars dernier pour un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel et la libération de tous les otages.

La Russie a proposé des amendements au texte américain, notamment un appel au Hamas et Israël à accepter la proposition, et en exigeant un cessez-le-feu immédiat, inconditionnel et durable auquel toutes les parties doivent se conformer.

Moscou souhaite également que le projet de résolution assure que la première phase du cessez-le-feu restera en vigueur tant que les négociations sur la deuxième phase se poursuivent, ce qui correspond aux déclarations faites par Biden la semaine dernière, selon Reuters.