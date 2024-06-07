20 جريحا في حادث مرور بغليزان

أصيب 20 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة في حادث اصطدام سيارة بحافلة لنقل المسافرين قرب محول يلل بولاية غليزان.

وفي حصيلة نهائية للحادث، نشرتها الحماية المدنية، عبر الفيسبوك، فقد تم تسجيل إصابة 20 شخصا من كلا الجنسين تتراوح أعمارهم بين سنتين و38 سنة لهم جروح مختلفة اثنان حالتهما خطيرة تم إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى المحلي.

وقد تدخلت ذات المصالح، صباح اليوم على الساعة 08سا16د ، من أجل اصطدام بين سيارة و حافلة لنقل المسافرين (تيبازة-تلمسان) في رحلة استجماميه، بالطريق السيار شرق غرب قرب محول يلل. بلدية ودائرة يلل.