الأمن الوطني يوجه نداء إلى الجمهور

أعلنت مصالح أمن ولاية تلمسان عن توقيف 03 أشخاص متورطين في قضايا الاعتداء والسرقة على موزعي طرود الشركات الخاصة.

ووفق بيان لذات المصالح، فإنه "طبقا لأحكام المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية، و بناء على إذن نيابة الجمهورية لدى محكمة تلمسان، تنهي مصالح أمن ولاية تلمسان إلى علم المواطنين أن مصالح الأمن الحضري الثالث قامت بتوقيف ثلاثة أشخاص الظاهرين في الصورة، 01 -المدعو ب م 02-المسماة، رخ، 03-المسماة رف متورطين في قضايا الاعتداء والسرقة على موزعي طرود الشركات الخاصة.

ووجهت ذات المصالح نداء إلى الجمهور وإلى كل شخص يكون قد وقع ضحية لسالفي الذكر التوجه إلى محكمة تلمسان أو التقدم إلى مقر أمن ولاية تلمسان أو إلى أقرب مقر للشرطة عبر التراب الوطني لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.

وحسب بيان لذات المصالح الأمنية، ينتهج أفراد هذه الشبكة المتكونة من 03 أفراد بينهم امرأتان من ذوي السوابق القضائية أسلوبا إجراميا خطيرا يتمثل في استدراج ضحاياهم من موزعي الطرود عبر الهاتف عن طريق طلب جلب طرود تحتوي على مقتنيات مختلفة يتم شراؤها عبر المواقع الإلكترونية على أن يتم تسديد مبالغها بعد تسلمها من طرف الموزعين، في حين يضرب المجرمون موعدا مع الموزعين في أماكن منعزلة تخلو من المارة من المواطنين ليتم الاعتداء عليهم بالأسلحة البيضاء ومن ثم سلب الطرود.

وعلى إثر ذلك، ترصدت مصالح الأمن الحضري الثالث تحركات أفراد هذه الشبكة وألقت القبض عليهم في حالة تلبس مع حجز أسلحة بيضاء واسترجاع جميع المسروقات وسط ارتياح كبير لدى الضحايا من موزعي الطرود.

بعد استيفاء الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم قدموا بموجبه أمام الجهات القضائية.