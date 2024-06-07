مدرب منتخب غينيا : محرز هو من صنع الفارق أمامنا أخر مرة

فرض كابا دياوارا عبر تصريحاته التي تلت فوز منتخب بلاده على المنتخب الوطني (1-2) أمس في تصفيات مونديال 2026 ضغطا إضافيا على الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش عندما انتقد بشكل غير مباشر خياراته في تلك المباراة

وأبدى دياورا استغرابه وتعجبه من دخول "الخضر" دون قلب هجوم صريح والاعتماد على أمين غويري على حساب بونجاح الذي شارك بديلا كما استغرب دياوارا عدم الدفع بمحمد أمين عمورة منذ البداية بعد أن وصفه بالمهاجم المزعج لدفاعات الخصوم بسبب سرعته وقوة توغلاته، لاحقا وهو يهم بالصعود لمغادرة ملعب نيلسون مانديلا عاد في تصريحات إضافية واستغرب عدم إشراك "دينامو" المنتخب، إسماعيل بن ناصر في كامل أطوار اللقاء.

لكن أكثر تصريحات المهاجم الأسبق لنادي نيس إثارة كانت المتعلقة بغياب رياض محرز عن هذه المباراة الهامة والمصيرية حيث قال "القائد محرز لم يكن هنا، لست أدرى ما الذي حدث، وهذه ليست مشكلتي لكني أتذكر أنه في المباراة الأخيرة التي تقابلنا فيها هو الذي صنع الفارق أمامنا" وأضاف "في إفريقيا لدينا هذه العادة، ننتقد من نحب لكنه يبقى لاعبا كبيرا وحائزا على الكرة الذهبية"

وكان دياوار قصد بتصريحاته، اللقاء الودي الذي جمع المنتخبين شهر سبتمبر 2022 بملعب وهران عندما فاز بفضل "الغائبين" القائد رياض محرز الذي تألق يومها و مرر تمريرة الهدف الوحيد إلى زميله إسلام سليماني.