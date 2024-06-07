النعامة: مدير الثقافة في عين الإعصار

صب والي النعامة جام غضبه وسخطه على المشهد الثقافي الشاحب الذي لم يعد يساير الحركية التي تعرفها الولاية للترويج بمختلف مؤهلاتها رغم الطاقات والقدرات وتنوع الأطباق الفنية التي تتوفر عليها الولاية.

والي الولاية الذي أشرف أمس على افتتاح فعاليات الاحتفالية التي نظمتها مديرية الثقافة بدار الثقافة صالحي أحمد إحياء لليوم الوطني للفنان لم يكن راضيا ولا مقتنعا بواقع الثقافة بالنعامة الذي لم يعد مشرفا كما قال لمؤهلات المنطقة وطبوعها التي ذاع صيتها بدليل الحضور المحتشم داخل القاعة وغياب الفنانين عن الحدث.

إن إحياء اليوم الوطني للفنان كما قال مسؤول الهيئة التنفيذية لا يمكن حصره في التكريمات والتصفيقات والعروض بل لا بد أن يتجاوز هذه الشكليات المألوفة ليكون الفنان سفيرا للولاية في مختلف المهرجانات الوطنية والدولية مروجا لطبوعها ومؤهلاتها الثقافية والفنية.

ودائما في سياق الغضب تساءل الوالي عن إنتاج ومردود 54 جمعية تستفيد من إعانات الدولة ولا تملك برامج عمل واقعية تنقذ بها ماء وجهها، محملا مدير الثقافة مسؤولية ما يحدث في ظل غياب المتابعة والجدية.