انتخاب الجزائر لهذا المنصب بالأمم المتحدة

انتخبت الجزائر أمس الخميس بالتزكية لمنصب نائب رئيس الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبهذا الانتخاب، سيمثل الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، المجموعة الإفريقية إلى جانب نظرائه المنتخبين عن باقي المجموعات الإقليمية الأخرى في منصب نائب رئيس.

وستساهم الجزائر بوصفها نائبا لرئيس الجمعية العامة، في تسيير وإدارة أشغال الجلسات العلنية للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة من سبتمبر 2024 إلى غاية سبتمبر 2025.

ومن بين أهم الأحداث التي ستشهدها الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، "قمة المستقبل" التي ستميز أشغال الجزء رفيع المستوى للدورة المرتقبة في سبتمبر 2024.

ويأتي أيضا هذا التعيين في الوقت الذي تواجه فيه إفريقيا تحديات معتبرة، مثل استكمال تصفية الاستعمار ومكافحة الفقر والتنمية المستدامة وكذا الأمن الغذائي.

وبفضل هذا الانتخاب، ستتضافر مجهودات الدبلوماسية الجزائرية على مستوى الجمعية العامة مع الجهود الحثيثة التي تبذلها بصفتها عضو غير دائم بمجلس الأمن للأمم المتحدة للفترة 2024-2025.

ويعكس هذا التمثيل المزدوج بهيئتين هما الأكثر نفوذا وصناعةً للقرار بالأمم المتحدة، بروز الجزائر المؤكد على الساحة الدولية وكذا التزامها الثابت بترقية السلم والأمن الدوليين.