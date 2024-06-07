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وفاة رئيس دائرة زيغود يوسف

7 جوان 2024 ()
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توفي، اليوم، رئيس دائرة زيغود يوسف بولاية قسنطينة، نور الدين حداد، وفق ما نقلت الإذاعة المحلية.

وبعث والي قسنطينة رسالة تعزية إلى عائلة الفقيد جاء فيها: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن والأسى، تلقى السيد عبد الخالق صيودة، والي ولاية قسنطينة، نبأ وفاة المغفور له بإذن الله، نور الدين حداد رئيس دائرة زيغود يوسف".

وأضاف "إثر هذا المصاب الجلل، يتقدم السيد الوالي أصالة عن نفسه وباسم جميع موظفي وإطارات الولاية، بأخلص التعازي وأصدق عبارات المواساة إلى عائلة الفقيد، سائلا المولى عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنـاته، أَجَرَكُم الله في مصيبتكم، وأثابكم خير الجزاء ... إنا لله و إنا إليه راجعون".

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