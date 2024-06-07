سوناطراك توقع مذكرة تفاهم مع الشركة الصينية "سينوبك"

قامت سوناطراك اليوم الجمعة ببكين بالتوقيع على مذكرة تفاهم مع الشركة الصينية "سينوبك" بهدف تعزيز العلاقات القائمة بين الشركتين وتوسيع التعاون بينهما من خلال البحث عن فرص شراكة جديدة، حسب ما أفاد به بيان لمجمع سوناطراك.

وقد جرى التوقيع بمقر الشركة الصينية بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، والرئيس المدير العام لشركة "سينوبك"، ما يونغشنغ، إلى جانب عدد من الإطارات المسيرة لكلتا الشركتين.

وتهدف المذكرة إلى" تعزيز العلاقات القائمة بين الشركتين وتوسيع التعاون من خلال البحث عن فرص شراكة جديدة عبر مجمل سلسلة القيمة للمحروقات، لا سيما في مجالات الاستكشاف وتطوير المكامن المعقدة والطاقات المتجددة، البتروكيمياء، الهندسة النفطية وتطوير المهارات"، وفقا للمصدر ذاته.

وأوضح البيان أن توقيع مذكرة التفاهم بين الشركتين يأتي في إطار زيارة العمل التي يقوم بها حشيشي إلى جمهورية الصين الشعبية رفقة وفد مكون من عدد من الإطارات المسيرة لسوناطراك.

كما ذكر البيان بأن شركة "سينوبك" متواجدة في الجزائر منذ سنة 2002 وتستغل مع سوناطراك مكمن "زارزايتين" في إطار عقد للمحروقات موقع في ماي 2022، طبقا للقانون رقم 19-13 الذي ينظم نشاطات المحروقات.