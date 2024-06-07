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مال و أعمال

تدشين الخط الجوي الجديد المنيعة-قسنطينة

7 جوان 2024 ()
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تم اليوم الجمعة تدشين خط النقل الجوي الجديد المنيعة-قسنطينة الذي تضمنه شركة الخطوط الجوية الجزائرية، حسبما استفيد لدى مصالح الولاية.

وسيعطي هذا الخط الجوي الجديد ديناميكية جديدة لتنقل المسافرين نحو الولايتين، كما من شأنه تعزيز حركية السياحة الداخلية بالجزائر باعتبار أن الولايتين منطقتين سياحيتين، فضلا عن تسهيل تنقل العمال والمستثمرين، كما أوضح والي ولاية المنيعة بن مالك مختار لدى إشرافه على تدشين هذه الرحلة الجوية الجديدة.

وأشار ذات المسؤول بالمناسبة أن هناك جهود تبذل بالتنسيق مع السلطات العمومية من أجل برمجة وفتح خط جوي جديد يربط بين ولايتي المنيعة ووهران.

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