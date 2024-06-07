الرابطة الأولى .. "السوسبانس" يتواصل

يتواصل "السوسبانس" في الرابطة المحترفة الأولى حول هوية النادي الذي سيرافق اتحاد سوف إلى الرابطة الثانية، وهو نفس الأمر بالنسبة لممثل الجزائر الثاني في رابطة أبطال إفريقيا.

وعلى ضوء نتائج الجولة الـ28، التي أقيمت اليوم الجمعة، ضمن كل من اتحاد خنشلة، شبيبة القبائل، شبيبة الساورة بقائهم رسميا، وبنسبة كبيرة نجم مقرة، فيما سيبقى التنافس على أشده بين جمعية الشلف، مولودية البيض، اتحاد بسكرة، مولودية وهران ونجم بن عكنون.

كما ضمن شباب بلوزداد وشباب قسنطينة مشاركة قارية الموسم المقبل، غير أن التنافس سيتواصل بينهم على المرتبة الثانية المؤهلة لـ"الشومبيونز ليغ".

وكان نادي مولودية الجزائر قد حسم لقب البطولة قبل أربع جولات على نهاية الموسم، وهو اللقب الثامن في تاريخه.

النتائج والترتيب:

شباب قسنطينة - مولودية وهران 1-1

شبيبة الساورة - اتحاد الجزائر 2-1

نجم مقرة - نادي بارادو 2-0

اتحاد سوف - اتحاد خنشلة 2-5

مولودية البيض - اتحاد بسكرة 2-1

جمعية الشلف - شبيبة القبائل 1-1

نجم بن عكنون - وفاق سطيف 1-0

مولودية الجزائر - شباب بلوزداد 0-0

الترتيب : نقاط لعب

1. مولودية الجزائر 62 28 (بطل موسم 2023-2024)

2. شباب بلوزداد 50 28

--.شباب قسنطينة 50 28

4. اتحاد الجزائر 43 28

5. وفاق سطيف 42 28

6. نادي بارادو 39 28

-- . شبيبة الساورة 39 28

8. شبيبة القبائل 38 28

-- . اتحاد خنشلة 38 28

10.نجم مقرة 37 28

11. جمعية الشلف 35 28

--. مولودية البيض 35 28

13. اتحاد بسكرة 33 28

--. مولودية وهران 33 28

15. نجم بن عكنون 32 28

16 - اتحاد سوف 7 28 (نزل للرابطة الثانية).