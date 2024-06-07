تصفيات المونديال .. وضعية مجموعة "الخضر"

أقيمت، اليوم الجمعة، مقابلتان ضمن المجموعة السابعة لتصفيات كأس العالم 2026 عن منطقة إفريقيا، وعرفت التحاق كل من الموزمبيق وأوغندا بالصدارة رفقة المنتخب الوطني وغينيا.

بعثت هزيمة زملاء براهيمي، أمس الخميس، أمام المنتخب الغيني السباق نحو التأهل في المجموعة التي باتت فيها الصدارة رباعية بعد فوز الموزمبيق على الصومال، وأوغندا على بوتسوانا.

وفاز منتخب الموزمبيق أمام نظيره الصومالي، بنتيجة 2-1، بملعب زيمبيتو (مابوتو)، لحساب الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم.

وافتتح أصحاب الديار باب التسجيل في الدقيقة الـ14 عبر اللاعب ألفونس أمادي، قبل أن يضيف مواطنه ستانلي راتيفو الهدف الثاني (د29). وتمكن الزوار من تقليص الفارق خلال مجريات الشوط الثاني (د66) بأقدام اللاعب اسماعيل شيروا.

من جهته تغلب منتخب أوغندا على نظيره البوتسواني بهدف مقابل صفر سجله محمد شابان في الدقيقة 74، على ملعب مانديلا الوطني بكامبالا.

وفي مقابلات الجولة الرابعة عن المجموعة، التي ستقام هذا الإثنين، يستقبل المنتخب الصومالي نظيره البوتسواني، وينتقل المنتخب الوطني لمواجهة أوغندا، فيما يستضيف منتخب غينيا نظيره الموزمبيقي.

ترتيب المجموعة السابعة بعد مقابلات الجولة الثالثة من التصفيات: