Pour la première fois…, l’armée sioniste sur la liste de la honte

L'entité sioniste a annoncé vendredi que son armée avait été officiellement inscrite sur la liste des Nations unies des parties qui commettent des violations à l'encontre des enfants dans les zones de conflit, connue sous le nom de « liste de la honte » ou « liste noire ».

C'est la première fois que l'armée sioniste est inscrite dans cette liste, malgré les multiples appels des organisations internationales de défense des droits de l'homme au cours des dernières années.

« le représentant permanent d'Israël auprès des Nations Unies, Guilad Erdan, a reçu une notification officielle du secrétaire général des Nations Unies (António Guterres) concernant sa décision d'introduire l'armée israélienne dans le rapport du secrétaire général sur les enfants dans les zones de conflit, en tant que partie au conflit ayant commis des violations à l'encontre des enfants et n'ayant pas réussi à les protéger», a déclaré le ministère des affaires étrangères dans un communiqué.

Erdan a affirmé que Guterres « encourageait le terrorisme et les actes de haine contre Israël » en prenant cette décision, selon le même communiqué.

Pour sa part, le Premier ministre sioniste Benjamin Netanyahu a lancé une vive attaque contre l'ONU, affirmant qu'avec cette décision, l'ONU s'est inscrite sur la « liste noire de l'histoire ».

Netanyahu a, également, affirmé dans un billet sur la plateforme « X », que « l'armée israélienne est la plus morale au monde », ajoutant qu'« Israël » est désormais classé aux côtés de l’Etat Islamique en Irak et au Levant sur la liste des tueurs d'enfants de l'ONU.

La « Liste de la honte » est une liste que le Secrétaire général de l'ONU joint en annexe à son rapport sur les enfants dans les zones de conflit et qui se concentre principalement sur les personnes impliquées dans des violations à l'encontre des enfants dans les zones de conflit, y compris le meurtre, la mutilation, le recrutement et l'exploitation sexuelle.

Selon le journal hébreu Yediot Aharonot, cette liste comprend actuellement l'armée russe et des organisations terroristes telles qu'Al-Qaïda, l’Etat Islamique en Irak et au Levant et Boko Haram.

