نادي مستقبل بلدية الرويسات بورقلة يعود للقسم الثاني

توج فريق مستقبل بلدية الرويسات لكرة القدم بورقلة ، بطلا للقسم الثالث جنوب شرق وهو ما مكنه من الظفر بتأشيرة الصعود إلى القسم الثاني الذي عاد إليه بعد عشرون سنة من الغياب ، وعاشت بلدية الرويسات معقل النادي ليلة أمس، أفراحا صاخبة واحتفالات واسعة لأنصار ومحبي الفريق الذين خرجوا للشوارع عقب هذا الإنجاز.

وجاء تحقيق نادي مستقبل بلدية الرويسات بورقلة الصعود للقسم الوطني الثاني ، بعد فوزه في الجولة الاخيرة على اتحاد النزلة بنتيجة ثلاث أهداف لهدف ، الأمر الذي جعله يفتك تأشيرة الصعود التي كان ينافسه عليها شباب بني ثور الذي خسر مباراته أمام نادي حاسي الرمل بواقع هدفين لهدف .

من جهته رئيس نادي مستقبل بلدية الرويسات محمد بن ساسي لعروسي أدلى بتصريح عقب هذا الإنجاز، أكد فيه أن النادي كان يستحق الصعود بفضل المساندة الكبيرة التي تلقاها من قبل انصاره الأوفياء الذين التفوا حول الفريق منذ انطلاق المنافسة .

ووجه المتحدث شكره للسلطات المحلية التي وقفت إلى جانب النادي وآمنت بمقدرته على تحقيق الأهداف المنشودة، متعهدا في ذات السياق على على ضرورة مواصلة رفع التحدي والعمل بجد من أجل الاحتفال مرة أخرى رفقة أنصار بالصعود إلى القسم الممتاز الموسم القادم .

وشهدت بلدية الرويسات بورقلة ليلة أمس، خروج أنصار ومحبي النادي للشوارع للاحتفال بهذا الصعود التاريخي الذي تحقق بفضل سلسلة طويلة من النتائج الايجابية التي حققها الطاقم الفني للنادي الذي وفرته له الإدارة كل الامكانيات اللازمة للمنافسة على ورقة الصعود .

جدير بالذكر أن ولاية ورقلة ستكون ممثلة بنادين في القسم الوطني الثاني الموسم المقبل، اذا ينشط بهذا القسم نادي إتحاد بلدية ورقلة الذي ضمن البقاء رغم الأزمة المالية الخانقة التي يمر بها الفريق منذ بداية الموسم .