براهيمي : سأدعم المنتخب بقلبي

برر ياسين براهيمي، تخلفه عن الموعد المقبل للمنتخب الوطني أمام أوغندا بمعاناته من إصابة مبديا ثقته الكاملة في قدرة "الخضر" على التدارك خلال هذا الموعد االحاسم

وعبر قائد المنتخب في حوار لقناة "الفاف" عن شعوره بالإحباط والأسف بعد النتيجة السلبية التي انتهت عليه مباراة أوغندا وقال "نحن محبطون جدا ولسنا سعداء بخسارتنا أمام غينيا، لكن نحن رجال ويجب علينا أن تتبقى رؤوسنا مرفوعة"

وعن سؤال حول أسباب السقوط في ملعب مانديلا تابع يقول " لم نتمكن من إيجاد الحلول أمام غينيا من أجل الفوز وأنا أولهم ، المساحات لم تكن موجودة، والمنافس كان متماسكا، نحن في مرحلة تجديد و يجب علينا مواصلة العمل"

وشدد لاعب الغرافة على الارادة التي تحذو زملائه في التعويض وأضاف " تنتظرنا مباراة صعبة أمام أوغندا يوم الإثنين، الفريق مصمم على التعويض في المباراة المقبلة، لقد تحدثنا مع المدرب وبيننا كلاعبين بعد الهزيمة والجميع مصمم على التدارك"

ورغم صافرات الاستهجان التي رافقت تعويضه في مباراة غينيا والتي رافقته حتى عندما كان يستعد لإجراء لقاء صحفي مع التلفزيون العمومي بعض المباراة إلا أن براهيمي أصر على شكر هذه الجماهير على الدعم وقال

"أشكر الجماهير الجزائرية على دعمهم لنا في ملعب نيلسون مانديلا ويجب أن يواصلوا دعمنا و نبقى متماسكين"

وتحدث براهيمي في الأخير عن طبيعة إصابته وقال "انا حزين من عدم قدرتي على المشاركة في المباراة القادمة، إصابتي قديمة وأحسست بآلام أثناء المباراة وبعد إجراء الفحوصات تبين عدم استطاعتي على المشاركة في مباراة أوغندا، أثق في قدرة اللاعبين على العودة بالفوز من كامبالا وسأدعمهم بقلبي"