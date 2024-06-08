هذه تفاصيل انتقال بلعيد إلى الأهلي

حسم نادي الأهلي المصري، صفقة مدافع اتحاد العاصمة، زين الدين بلعيد بعد أن قرر تفعيل الشرط الجزائي المقدر مقابل 750 ألف يورو سيستفيد منها النادي العاصمي.

وأشار مصدر عليم بأن الاتفاق تم بين اللاعب السابق لنصر حسين داي وإدارة بطل إفريقيا على توقيع عقد يربطه بالفريق يمتد لـ 4 مواسم مع راتب سنوي يناهز نصف مليون يورو في موسم الأول على أن يرتفع على امتداد سنوات العقد الأربعة.

سيكون زين الدين بلعيد، مدافع اتحاد العاصمة، ثالث لاعب جزائري يحمل ألوان فريق القرن بعد مواطنه أمير سعيود الذي انضم للأهلي في 2009 قادما من أكاديمية الفتي العربي دون أن يكون موفقا في تلك التجربة وأحمد قندوسي المعار حاليا إلى نادي سيراميكا كليوباترا.

من مواليد 25 مارس 1999 عرف بلعيد التألق بألوان اتحاد العاصمة ولفت الأنظار بشكل خاص خلال منافسة كأس "الكاف" التي توج بها فريقه العام الماضي حيث سجل عددا من الأهداف الحاسمة وصار مطلبا لمدرب الأهلي كولر منذ تألقه في نهائي الكأس الإفريقية الممتازة أين سجل هدف الفوز في النهائي أمام الأهلي.