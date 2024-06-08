انطلاق عملية سحب استمارات الترشح للرئاسيات

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، عن انطلاق عملية سحب استمارات اكتتاب التوقيعات للراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية.

في بيان للسلطة، أفاد أن سحب استمارات الترشح يكون من مقر السلطة الكائن بقصر الأمم بنادي الصنوبر بالجزائر العاصمة، وذلك ابتداء من تاريخ اليوم.

وجاء في البيان: "تبعا لصدور المرسوم الرئاسي رقم 24-182 المؤرخ في 8 جوان 20224، والمتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لإجراء انتخابات رئاسية مسبقة يوم السبت 7 سبتمبر 2024، يمكن للراغبين في الترشح أو من يمثلهم إما التقدم مباشرة إلى مقر السلطة المستقلة مرفقين بالوثائق الاثباتية - راسلة إبداء نية الترشح موجهة إلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وصل إيداع الكفالة، صورة شمسية حديثة ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية وتفويض لفائدة ممثل الراغب في الترشح".

واضافت السلطة أنه يمكن حجز موعد لسحب استمارات التوقيعات الفردية من خلال الولوج إلى منصة خدمات السلطة المستقلة عبر الرابط التالي https://rdv2024.ina-elections.dz

وذكّرت السلطة المستقلة أنه استنادا لأحكام المادة 250 من الأمر 21-01 الوارد أنفا، فإنه على الراغبين في الترشح، إيداع كفالة تقدر بـ 250.000 دينار، لدى مصالح الخزينة العمومية المتواجدة عبر كامل التراب الوطني.