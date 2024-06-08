نبيل نغيز: التأهل إلى المونديال لم يكن يوما سهلا

اعترف نبيل نغيز، المدرب المساعد للمنتخب الوطني بصعوبة موقف "الخضر" في تصفيات مونديال 2026 عقب الخسارة أمام غينيا مؤكدا ضرورة التدارك سريعا في مواجهة أوغندا

وقال نغيز في تصريحات صحفية سبقت تنقل وفد "الخضر" إلى أوغندا في رحلة خاصة "كل المباريات تعتبر مباريات نهائية، كل نقطة لها قيمتها وكل هدف لديه أهميته، نتمنى أن هذا التعثر يمنحنا القوة للعودة في المباريات المقبلة"

وأضاف "يجب أن يكون هناك رد فعل سريع، لقد خسرنا ورقة هامة في مباراة غينيا لكن هذا هو الواقع، التأهل لكأس العالم لم يكن يوما سهلا، نتذكر جميعا الصعوبات التي وجدناها للتأهل في مونديالي 2010 و2014"

وشدد نغيز على أن حظوظ المنتخبات متساوية وأردف يقول "المستوى واحد ومتقارب، المنتخبات الافريقية تطورت وعلينا أن نكون في مستوى سمعة المنتخب ونتمنى ردة فعل قوية"

وبعد أن طمأن على جاهزية جميع اللاعبين عدا براهيمي الذي تم تسريحه بداعي الإصابة أكد نغيز على ضرورة وضع حصيلة مفصلة بعد نهاية هذا التربص للوقوف على النقائص.

شعيب كحول