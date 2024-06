Intenses frappes de l'occupation sur le centre de Gaza

Des dizaines de Palestiniens ont été tués ou blessés dans des frappes aériennes sans précédent menées aujourd'hui par l'armée sioniste ciblant le camp de Nusseirat ainsi que les zones à l'est de Deir al-Balah et les camps d'al-Bureij et al-Maghazi, au milieu de la bande de Gaza, simultanément à une incursion soudaine de véhicules blindés à l'est et au nord-ouest du camp de Nusseirat.

Des sources médiatiques ont rapporté que l'artillerie et les avions de guerre sionistes mènent depuis des heures des frappes aériennes violentes et intensives sur les zones à l'est de Deir al-Balah et les camps d'al-Bureij et al-Maghazi, ainsi que sur des zones dispersées au centre, à l'ouest et à l'est du camp de Nusseirat.

Selon des témoins oculaires, des véhicules militaires sionistes ont soudainement pénétré dans les zones à l'est et au nord-ouest du camp de Nusseirat, simultanément avec un bombardement intensif visant de vastes zones du camp.

Des véhicules blindés sionistes se sont également rapprochés du pont de Wadi Gaza sur la route "Salah al-Din" au milieu de la bande de Gaza, et ont étendu leur incursion à l'est de Deir al-Balah et aux camps d'al-Bureij et al-Maghazi, selon ces témoins.

Des drones survolent intensivement le ciel du camp de Nusseirat et ouvrent le feu sur toute personne se déplaçant dans les rues du camp, entraînant un grand nombre de martyrs et de blessés, selon les secouristes.

Des sources médicales à l'hôpital "Shuhada al-Aqsa" de Deir al-Balah ont indiqué qu'un grand nombre de martyrs et de blessés ont afflué vers l'hôpital en provenance de différentes zones du gouvernorat central en raison des bombardements aériens et d'artillerie violents et continus sur le gouvernorat, en particulier le camp de Nusseirat.

Des témoins ont observé un mouvement de déplacement de centaines de Palestiniens des zones dispersées du camp de Nusseirat vers la ville de Deir al-Balah.

Ils ont déclaré que des centaines de Palestiniens couraient dans les rues du camp pour échapper aux bombardements aériens et d'artillerie sionistes sans précédent qui les ciblaient.

Des affrontements violents ont, dans le même temps, éclaté entre les factions de la résistance palestinienne et les forces d'occupation sionistes dans le nord-ouest de Nusseirat et à l'est du camp, ainsi que dans les zones à l'est de Deir al-Balah, selon des sources locales palestiniennes.

L'agression sioniste contre Gaza, depuis le 7 octobre 2023, a fait plus de 120 000 Palestiniens tués ou blessés, la plupart étant des enfants et des femmes, et près de 10 000 disparus, au milieu d'une destruction massive et d'une famine qui a coûté la vie à des dizaines de personnes.