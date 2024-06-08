التلفزيون العمومي يعود لمرافقة الخضر

بعد سنوات من الغياب فرضه "فيتو" الناخب الوطني السابق جمال بلماضي، عاد التلفزيون العمومي لمرافقة "الخضر" في تنقلاته الخارجية، حيث ضمت بعثة المنتخب التي تحولت اليوم من مطار هواري بومدين عبر رحلة خاصة إلى العاصمة الأوغندية كامبالا تحسبا لمواجهة منتخب أوغندا يوم الإثنين، صحفي القسم الرياضي علي جعفر ومصورا لتغطية هذا التنقل والتعليق على هذه المباراة.

وكان بلماضي قد فرض حظرا شاملا على تواجد الصحافة بما فيها التلفزيون العمومي في طائرة للمنتخب الوطني عبر تنقلاته المختلفة ولعل أبرزها تنقل المنتخب إلى المغرب لمواجهة منتخب بوركينا فاسو في إطار تصفيات مونديال 2022 عندما رفض بشكل قطعي حضور صحفي التلفزيون العمومي مع بعثة المنتخب الأمر الذي كلفه انتقاد معلق التلفزيون خلال تعليقه على أطوار تلك المباراة .