Brahimi…, les doutes et les vérités

La Fédération algérienne de football FAF a beaucoup misé sur Yacine Brahimi pour conduire la « nouvelle ère » de l'équipe nationale avec le nouveau sélectionneur, Vladimir Petkovic, après le limogeage de Djamel Belmadi et la mise à l'écart de plusieurs cadres comme Slimani, Belaïli et Feghouli, un pari qui semble plus grand que le joueur d'Al-Gharafa sur le plan technique et même moral.

De sérieux doutes planent sur la "validité" de la blessure invoquée par Brahimi pour justifier son absence lors du déplacement des "Verts" ce samedi en Ouganda.

En effet, il ne semblait pas souffrir de quelque chose lorsque Petkovic l'a remplacé durant le match contre la Guinée en raison de sa très mauvaise performance.

Ce remplacement a été accompagné de huées de la part du public du stade Nelson Mandela. Le public a ensuite suivi Brahimi alors qu'il se préparait à faire une déclaration à la télévision publique avant que le responsable de la communication ne le "retire", sous les cris de la foule réclamant son éviction de l'équipe nationale.

Beaucoup estiment que la réaction du public est la principale raison de l'absence de l'ancien joueur du FC Porto pour le voyage en Ouganda.

Même si le joueur était réellement blessé, en tant que capitaine de l'équipe nationale, il aurait été plus approprié pour lui d'accompagner l'équipe et de la soutenir lors de son déplacement difficile et complexe en Ouganda. Surtout que le match se déroule en fin de saison et que le joueur n'a pas d'autres engagements après cela. Le capitaine de l'équipe nationale tunisienne, Aïssa Laïdouni, n'a pas hésité à le faire lorsqu'il a décidé d'accompagner les "Aigles de Carthage" en Afrique du Sud malgré sa blessure lors du match contre la Guinée équatoriale, afin de soutenir ses coéquipiers dans ce rendez-vous important.

Il ne s’agit pas de la première fois que Brahimi s'absente de manière "surprenante" lors des déplacements des "Fennecs". En 2016, alors qu'il venait d'arriver au centre technique de Sidi Moussa et que les "Verts" se préparaient à voyager aux Seychelles sous la direction de Neghiz et Mensouri, le joueur a soudainement annoncé sa blessure et demandé à être dispensé, prétextant que ce match n'était pas important. Cela a provoqué la colère de son coéquipier Sofiane Feghouli, qui avait alors affirmé qu'il ne voyagerait pas si son coéquipier était autorisé à se retirer (la relation entre Feghouli et Brahimi est restée tendue depuis ce jour).

Depuis son arrivée en sélection, Brahimi a bénéficié de nombreux privilèges, notamment, la liberté de voyager directement après les matchs des "Fennecs" via des vols privés. Ces avantages ont rapidement été annulés avec l'arrivée de Djamel Belmadi, et il a même perdu sa place au profit de l'émergence spectaculaire de Youcef Belaïli.

Brahimi a été écarté des choix de la sélection pendant une période non négligeable avant de revenir, coïncidant avec le déclin des résultats de l'équipe ces dernières années. Son nom a refait surface de manière significative à l'approche de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, en grande partie grâce à ses statistiques impressionnantes et ses nombreux buts marqués avec son club dans le championnat qatari.

Des sources fiables ont confirmé que Djamel Belmadi avait demandé en décembre dernier une rencontre avec Brahimi à Doha et lui avait proposé de revenir en sélection. Cependant, Brahimi aurait décliné cette offre, affirmant qu'il n’était plus motivé et qu'il avait tourné la page. Suite à cela, lorsque Belmadi a été interrogé sur l'absence du joueur d'Al-Gharafa dans sa liste pour la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, il a suggéré de poser la question directement à Brahimi. Ce dernier est revenu immédiatement après ce tournoi et le remplacement de Belmadi, revêtant le rôle de capitaine et de sauveur, un rôle qui semble cependant bien trop grand pour lui.