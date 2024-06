La télévision publique reprend l'accompagnement des "Verts"

Après des années d'absence imposée par le "veto" de l'ancien sélectionneur national Djamel Belmadi, la télévision publique a repris l'accompagnement des "Fennecs" lors de leurs déplacements à l'étranger.

La délégation de l'équipe nationale, qui a quitté ce samedi, l'aéroport Houari Boumediene pour Kampala, la capitale ougandaise, par un vol spécial en vue du match contre l'Ouganda lundi, comprend le journaliste sportif Ali Djafar et un cameraman pour couvrir ce déplacement et commenter ce match.

Belmadi avait imposé une interdiction totale de la présence des médias, y compris de la télévision publique, dans l'avion de l'équipe nationale lors de ses différents déplacements. L'un des moments les plus marquants de cette politique fut le déplacement de l'équipe en Maroc pour affronter le Burkina Faso dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2022, lorsqu'il avait catégoriquement refusé la présence d'un journaliste de la télévision publique avec la délégation, ce qui avait entraîné des critiques de la part du commentateur de la télévision lors de cette rencontre.