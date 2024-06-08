30 مليار سنتيم لترميم ملعب جيجل

كشف وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، اليوم السبت من جيجل عن "رفع التجميد عن 20 مشروعا يخص القطاع بهذه الولاية".

وأوضح حماد في تصريح للصحافة بمركز العطل والترفيه ببرج بليدة ببلدية العوانة على هامش زيارة عمل و تفقد لولاية جيجل أنه "تم رفع التجميد عن 20 مشروعا بقطاع الشباب والرياضة بالولاية بغلاف مالي يقدر ب 1,3 مليار دج".

وأضاف أن هذه المشاريع تخص مختلف المنشآت المقترح إنجازها من طرف مصالح الولاية وذلك عبر عديد البلديات.

وخلال تفقده لأشغال ملعب ريموش حسين (5.400 مقعد) ببلدية قاوس، أكد الوزير على "ضرورة الإسراع في تسليم المشروع الذي بلغت نسبة تقدم أشغاله 95 بالمائة"، مبديا في ذات السياق موافقته على تدعيم المشروع بقاعة للرياضة ومسبح ليصبح "مركبا رياضيا مصغرا يتوفر على جميع المتطلبات".

وبالقاعة متعددة الرياضات 3.000 مقعد بالكلم الثالث بعاصمة الولاية، أفاد حماد بأن "هذه القاعة الرياضية تعتبر تحفة ومكسبا رياضيا هاما للولاية خصوصا وللجزائر عموما"، مؤكدا على ضرورة الانتهاء من الأشغال واستلام القاعة "في الخامس يوليو المقبل".

كما عاين وزير الشباب والرياضة، أشغال إعادة تهيئة المسبح نصف أولمبي قميح عمار بعاصمة الولاية و كذا ملعب الشهيد رويبح حسين الذي خصص لأشغال تحديثه وعصرنته غلاف مالي أولي يقدر بـ300 مليون دج (30 مليار سنتيم).

وفي ختام زيارته قام الوزير، بمركز العطل و الترفيه برج بليدة، بتهنئة فريق شبيبة جيجل الصاعد الجديد للقسم الوطني الثاني موجها شكره لأنصار النادي الأوفياء الذين تميزوا بروح رياضية عالية طوال مشوار الفريق خلال الموسم الرياضي الجاري (2023ـ2024).

ودعا في هذا الصدد جماهير مختلف الفرق إلى التحلي بالسلوك الرياضي الإيجابي وتجنب العنف في الملاعب.