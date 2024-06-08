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رياضة

حاج رجم يتفاوض مع لاعب بلوزدادي

8 جوان 2024 ()

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باشر رئيس نادي مولودية الجزائر، عبد الحكيم حاج رجم، مفاوضات رسمية مع لاعب شباب بلوزداد، إسحاق بوصوف.

واستغل رئيس العميد مناسبة مباراة فريقه أمام شباب بلوزداد، التي جرت بملعب نيلسون مانديلا، أمس الجمعة، للاقتراب من بوصوف، حيث تكفل أحد لاعبي المولودية بالتواصل مع بوصوف، ثم ترتيب اللقاء بين اللاعب وبين رئيس المولودية خفية بغرف تغيير ملابس العميد بعد نهاية المباراة بين الفريقين لحساب الجولة 28 للرابطة الأولى.

وقدم حاج رجم عرضا رسميا للاعب بوصوف الذي رحب به، على أن يتم ترسيم الاتفاق بعد إجراء نهائي كأس الجزائر المقرر أن يجمع الفريقين بعد نهاية البطولة.

 

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