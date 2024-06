Une quantité importante de psychotropes saisie à Ouargla

Les agents de la division régionale de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants à Ouargla ont arrêté, à la fin de la semaine dernière, deux individus appartenant à un réseau criminel spécialisé dans le trafic de substances psychotropes, et saisi plus de 100.000 comprimés de psychotropes, a indiqué ce samedi la Direction Générale de la Sûreté Nationale dans un communiqué.

Le communiqué précise que les agents de la division régionale de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants à Ouargla ont réussi, à la fin de la semaine dernière, à "arrêter deux individus appartenant à un réseau criminel spécialisé dans le trafic de substances psychotropes, et saisi 105.350 comprimés de type Pregabaline (300 mg)".

Cette opération a été menée à bien suite à des informations concernant un plan visant à faire passer d'importantes quantités de substances psychotropes dans la wilaya d’Ouargla.

Les recherches opérationnelles menées par les enquêteurs de cette division, sous la supervision du parquet compétent, ont permis d'identifier et d'arrêter les suspects alors qu'ils transportaient les substances psychotropes, dissimulées et camouflées soigneusement dans la cabine d'un camion poids lourd.

La même source indique que les suspects ont été présentés devant le parquet territorialement compétent.