آخر الأخبار
إشتراك دخول
أخبار الوطن

السلطات السعودية تستدعي شاعرا أساء للجزائر

8 جوان 2024 ()

38serv

+ -

أعلنت هيئة تنظيم الإعلام السعودية، استدعاء شاعر معروف بسبب الإساءة إلى "دول وشعوب شقيقة"، مع استدعاء مقدم البودكاست الذي ظهر من خلاله.

وقالت صفحات إخبارية سعودية إن المقصود بإعلان هيئة تنظيم الإعلام، هو الشاعر المعروف عبد الرحمن الشمري، الذي ظهر قبل يومين في "بودكاست" حواري مع الإعلامي محمد الرحبي على منصة "عكاس".

وشكك الشمري خلال البودكاست في عدد شهداء الثورة التحريرية الجزائرية، كما سخر من إطلاق عبارة "بلد المليون شاعر" على موريتانيا.

وتلقى الشاعر انتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، كما تم حذف الحلقة من منصة "يوتيوب"، قبل أن تعلن هيئة تنظيم الإعلام عن استدعائه.

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    وفاة مخترع محرك طائرة "درون" الذي استنجد برئيس الجمهورية

    7204 قراءة
  • 3

    عمادة جامع الجزائر تحذر..

    5315 قراءة
  • 4

    موجة حر شديدة تجتاح هذه الولايات

    4734 قراءة
  • 5

    السلطات السعودية تستدعي شاعرا أساء للجزائر

    4007 قراءة