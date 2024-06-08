السلطات السعودية تستدعي شاعرا أساء للجزائر

أعلنت هيئة تنظيم الإعلام السعودية، استدعاء شاعر معروف بسبب الإساءة إلى "دول وشعوب شقيقة"، مع استدعاء مقدم البودكاست الذي ظهر من خلاله.

وقالت صفحات إخبارية سعودية إن المقصود بإعلان هيئة تنظيم الإعلام، هو الشاعر المعروف عبد الرحمن الشمري، الذي ظهر قبل يومين في "بودكاست" حواري مع الإعلامي محمد الرحبي على منصة "عكاس".

وشكك الشمري خلال البودكاست في عدد شهداء الثورة التحريرية الجزائرية، كما سخر من إطلاق عبارة "بلد المليون شاعر" على موريتانيا.

وتلقى الشاعر انتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، كما تم حذف الحلقة من منصة "يوتيوب"، قبل أن تعلن هيئة تنظيم الإعلام عن استدعائه.