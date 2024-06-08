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العالم

هذا ما قاله أبو عبيدة بخصوص عملية النصيرات

8 جوان 2024 ()

38serv

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قال أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن جيش الاحتلال الصهيوني تمكن اليوم عبر ارتكاب "مجازر مروعة" من استعادة بعض من أسراه في قطاع غزة، لكنه في نفس الوقت قتل بعضهم خلال العملية.

وحذر أبو عبيدة –وفق قناة "الجزيرة"- من أن العملية ستشكل "خطرا كبيرا" على أسرى الاحتلال وسيكون لها أثر سلبي على ظروفهم وحياتهم، وفق تعبيره.

وأضاف "ما نفذه العدو الصهيوني في منطقة النصيرات وسط القطاع جريمة حرب مركبة وأول من تضرر بها هم أسراه".

يشار إلى أن جيش الاحتلال الصهيوني أعلن اليوم تنفيذ عملية مكنته من استعادة أربعة أسرى من خلال التنسيق بين جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) والوحدة الشرطية الخاصة من منطقتيْن منفردتيْن في قلب مخيم النصيرات.

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