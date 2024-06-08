أعلنت وزارة التجارة، اليوم السبت، إطلاق فضاء رقمي جديد لفائدة المستوردين.

وجاء في بيان الوزارة: "في إطار استكمال رقمنة الإجراءات الإدارية قصد التكفل الأمثل بانشغالات المتعاملين الاقتصاديين، تُعلم وزارة التجارة وترقية الصادرات كافة المستوردين عن فتح فضاء جديد على المنصة الخاصة بمتابعة وثيقة التوطين البنكي للمواد الأولية والسلع والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة".

واضاف ذات البيان: "الفضاء الجديد الذي تم إطلاقه اليوم السبت 8 جوان 2024، يتيح للمستوردين طرح مختلف انشغالاتهم واستفساراتهم المتعلقة بإجراءات التوطين البنكي (تمديد آجال، تغيير البنك، تعديل الفواتير.. الخ) مما يسهل عليهم عملية الحصول على المعلومات المطلوبة بسرعة وفعالية".

ودعت وزارة التجارة وترقية الصادرات، جميع المستوردين إلى ضرورة إدراج كل انشغالاتهم عبر الفضاء الجديد، دون وجوب التنقل إلى مختلف المصالح المعنية، مضيفة أن هذا الإجراء يأتي كجزء من جهود الوزارة لتحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين الاقتصاديين.