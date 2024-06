Aouchiche évoque les raisons de la participation du FFS aux présidentielles

Youssef Aouchiche, Premier Secrétaire National et candidat du Front des Forces Socialistes (FFS) pour les prochaines élections présidentielles, a donné aujourd'hui, lors d'un rassemblement des militants du FFS au complexe culturel Aïcha Haddad à Bordj Bou Arreridj, le coup d'envoi de la campagne électorale. À cette occasion, il a exhorté les Algériens et les Algériennes à réussir l'échéance présidentielle en participant massivement. Il a déclaré que "son parti a choisi une participation active à cette échéance pour encourager les Algériens et les Algériennes à s'engager dans l'action politique et à réussir le processus électoral."

Lors de son discours au rassemblement populaire dans la salle de conférences du complexe culturel Aïcha Haddad, le Premier Secrétaire du FFS a souligné que "le FFS était connu comme le parti du boycott, et que ce boycott encourage l'immobilisme politique et sert les intérêts de ceux qui prônent la division entre les membres d'un même peuple. Par conséquent, les efforts de notre parti visent à encourager les Algériens et les Algériennes à participer massivement à la prochaine élection présidentielle, à s'engager dans l'action politique et à réussir le processus électoral, afin de manifester l'unité des Algériens face aux conditions régionales qui se sont imposées et qui menacent la sécurité nationale. Le FFS est un parti politique qui ne tarde pas à répondre à l'appel lorsqu'il s'agit de l'unité nationale." Il a ajouté que "la participation massive à la prochaine échéance est nécessaire pour raviver l'espoir au sein de la population et rétablir la confiance entre le peuple et les institutions de la République. Cela passe également par la réhabilitation de l'action politique par la classe politique à travers l'échange d'idées et les débats sérieux sur des questions cruciales, en interagissant avec l'espace public et en présentant différents programmes des partis politiques, dans une démarche démocratique qui instaure une nouvelle ère contribuant à un changement réel et concrétisant les objectifs du mouvement populaire pacifique, qui appelle à des alternatives où la véritable force réside dans la voix du peuple."

Après avoir passé en revue les luttes et les positions constantes de son parti, inspirées par son souci de l'unité nationale et de la construction d'une nation démocratique juste qui valorise les compétences et fonde un État de droit, Aouchiche a indiqué que le Congrès du FFS lui avait confié l'honneur de participer à la prochaine course présidentielle après un grand débat responsable avec les instances du parti. Il a affirmé que "la participation du parti n'est pas une simple participation symbolique, notre ambition est très grande." Il a également regretté que le président n'ait pas consulté les partis pour prendre la décision cruciale de fixer la date des élections présidentielles, soulignant que mener une campagne électorale en août est très difficile. Concernant son programme électoral, il a déclaré qu'il "sera basé sur les propositions de la base du parti en lançant une plateforme numérique pour recueillir des suggestions constructives apportant des solutions réalistes aux différents problèmes vécus par les citoyens dans tous les secteurs." Il s'est ensuite adressé à ceux qu'il a décrits comme des "parties négatives qui ne croient pas à l'existence de perspectives de changement," affirmant que les élections et les débats qui en découlent offrent des opportunités pour de nouvelles perspectives à court et à long terme et que l'Algérien est un homme de défis.