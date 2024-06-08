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رياضة

أزمة في المنتخب الغيني

8 جوان 2024 ()
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علق لاعبو المنتخب الغيني تدريباتهم، اليوم السبت، معربين عن استيائهم من قيمة المكافآت الممنوحة خلال التربص التحضيري وتلك المخصصة للفوز المحقق على الجزائر، يوم الخميس الماضي، وفق ما نقل موقع "Espace Foot Guinée" على صفحته في "الفايسبوك".

وتستعد "الأفيال الوطنية" لمواجهة هامة ضد المنتخب الموزمبيقي هذا الإثنين بالمغرب، في إطار الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

وتتقاسم 4 منتخبات صدارة المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط (الجزائر، غينيا، الموزمبيق وأوغندا)، حيث سيواجه "الخضر" نظيرهم الأوغندي بكامبالا بعد غد الإثنين.

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