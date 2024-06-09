بلعابد: إعادة النظر في برنامج التعليم الثانوي

أكد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، اليوم الأحد، أن مواضيع امتحانات البكالوريا هي ضمن المقرر الدراسي

وقال وزير التربية خلال إشرافه، على انطلاق امتحانات البكالوريا من ولاية برج باجي مختار، أن إصلاح البكالوريا أو شهادة التعليم المتوسط أو نهاية مرحلة التعليم الابتدائي هي تقييمات ومنظومة تقييمية وطنية، جاءت في برنامج رئيس الجمهورية وإعادة النظر في منظومة التقييم المدرسية وتكييفها مع المستجدات.

وأوضح بلعابد، أنه تم الشروع في امتحان تقييم المكتسبات من التعليم الابتدائي، الذي يعوض شهادة التعليم الابتدائي وخلال الدخول المدرسي المقبل سيدقق الامتحان ليذهب إلى الأطوار المكونة للتعليم الابتدائي ليذهب إلى الأطوار الثلاثة المنظمة للتعليم الابتدائي، الطور الأول السنة الأولى والثانية ابتدائي، الطور الثاني الثالثة والرابعة ابتدائي والطور الثالث السنة الخامسة.

مؤكدا على مواصلة إصلاحات المنظومة بالتدرج والتسلسل.

كما أكد بلعابد ، على إصلاح الباكالوريا من خلال إعادة النظر في برنامج التعليم الثانوي

من جهة أخرى حذر الوزير من ظاهرة الغش مؤكدا على متابعة الغشاشين قضائيا .

للإشارة يجتاز على المستوى الوطني، 862.733 مترشحا، شهادة البكالوريا موزعين على 2893 مركز إجراء. حيث بلغت نسبة النجاح في امتحان شهادة البكالوريا العام الماضي 50،63 بالمائة على المستوى الوطني.