بيان هام للمتقاعدين

أعلن الصندوق الوطني للتقاعد، اليوم الأحد، أنه سيتم تسبيق صب المنح والمعاشات، في حساباتهم البنكية والبريدية وذلك تحسبا لعيد الأضحى المبارك.

وأوضح الصندوق في بيان له ، أن تقديم صب المنح والمعاشات سيكون خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 14 جوان 2024 عوض الفترة المعتادة من 15 إلى 26 من كل شهرعوض الفترة المعتادة من 15 إلى 26 من كل شهر وفقا لمايلي :

11 جوان 2024 بالنسبة للحسابات البنكية؛ 12 جوان 2024 بدلا من 15، 16

و 17 13 جوان 2024 بدلا من 18، 19، 20 و 21 14 جوان 2024 بدلا من 22، 23، 24، 25 و26

وأشار البيان، أن صب المنح سيكون، باحتساب الزيادات الأخيرة التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بأثر رجعي من شهر ماي 2024.