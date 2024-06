Révélations des brigades d’Al-Qassam

Les Brigades al-Qassam, la branche militaire du mouvement de résistance Hamas, ont révélé ce dimanche que l'armée sioniste a tué trois de ses prisonniers, dont un de nationalité américaine, lors de la libération de quatre otages dans le camp de réfugiés de Nuseirat.

Cette déclaration a été faite dans une vidéo publiée par les brigades sur la plateforme Telegram, au lendemain de l'opération de sauvetage des quatre otages par l'armée israélienne au centre du camp de Nuseirat, situé dans le centre de la bande de Gaza.

Dans la vidéo, les brigades ont montré des images de trois corps sans révéler leur identité, les visages étant couverts et les corps présentant des traces de sang.

Dans un message adressé aux familles des prisonniers, les brigades ont déclaré : "Votre gouvernement tue certains de vos prisonniers pour en sauver d'autres".

القسام ينشر



"نعلمكم أنه مقابل هؤلاء قتل جيشكم 3 أسرى في المخيم ذاته أحدهم يحمل الجنسية الأمريكية "



فيديو يفضح الجيش الإسرائيلي pic.twitter.com/J0cbUCYYrP — Hanzala (@Hanzpal2) June 9, 2024



Elles ont ajouté : "Suite au massacre commis par votre armée dans le camp de Nuseirat hier pour sauver quatre otages, nous vous informons que, pour sauver ces derniers, votre armée a tué trois autres prisonniers dans le même camp, dont un de nationalité américaine".

Samedi, 274 Palestiniens, dont 64 enfants et 57 femmes, ont été tués et des centaines de civils ont été blessés dans un massacre perpétré par les forces sionistes après des bombardements aériens et d'artillerie intenses visant le camp de Nuseirat à Gaza, suscitant une vaste vague d'indignation.