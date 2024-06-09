هكذا يتم مرافقة المؤسسات الناشئة في أدرار

أكد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين المهدي وليد، من أدرار، عزم قطاعه على مواكبة النشاط المقاولاتي والإسهام في الديناميكية الاقتصادية التي تعرفها الولاية. في كلمة ألقاها خلال افتتاح معرض جهوي للنشاطات المصغرة نظمته الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر بالمسرح الجهوي بأدرار.

قال الوزير إنّ "قطاعه يعمل على مواكبة النشاط المقاولاتي والدينامية الاقتصادية التي تعرفها الولاية لاسيما في الفلاحة والصناعة". وأضاف أنّ هذه المرافقة تشمل تكوين وتمويل حاملي المشاريع، حيث سيتم إطلاق منصة "تمكين" المخصصة لمواكبة القرب وتمويل المشاريع، إضافة إلى إجراءات أخرى تم اتخاذها لتمويل المؤسسات المصغرة.

وأشار المهدي وليد، في هذا الصدد، إلى أنّه تنفيذا لتعليمات السلطات العليا للبلاد، سيتم فتح فرع جهوي تابع للصندوق الجزائري للشركات الناشئة بأدرار، بالإضافة إلى التحضير لتنظيم لقاء وطني خلال الأيام المقبلة حول التكنولوجيات الجديدة في الفلاحة بمشاركة شركات ناشئة وحاملي مشاريع مبتكرة، وذلك لتمكين القطاع الفلاحي من الاستفادة من التكنولوجيات المتقدمة محليا.

وأكد الوزير بالمناسبة أن دائرته الوزارية تولي أهمية كبيرة لريادة الأعمال بكل أشكالها للمساهمة في خلق الثروة والتشغيل، مشيرا إلى أنّ ولاية أدرار سجلت منذ سنة 2020 تمويل أزيد من 1500 مشروع صغير من خلال الوكالة الوطنية لمقاولات المغرب، منها 609 تنشط في الفلاحة.

في هذا الصدد، أكد الوزير أن دائرته الوزارية ملتزمة بتعزيز البرنامج الطموح الذي أطلقته الولاية في مجال الفلاحة، والمتمثل في تخصيص قطع صغيرة من الأراضي للشباب الراغبين في إنشاء مؤسسات مصغرة لإنتاج الطماطم على مستوى المحيط الفلاحي في شمال الولاية، مع ضمان مرافقتهم الضرورية.

من جهة أخرى، اعتبر وليد أن مجال المؤسسات الناشئة عرف نموا في هذه الولاية الواقعة في أقصى جنوب البلاد، موضحا أن هذا الاستنتاج تبرره بالخصوص مواكبة جامعة "أحمد دريا" بأدرار لحاملي المشاريع المبتكرة، مشيرا إلى أن 39 طالبا حاملين لمشاريع مبتكرة بالإضافة إلى مؤسسة ناشئة تم اعتمادهم، في حين سجل مركز تنمية المقاولة وحاضنة الأعمال ما مجموعه 69 حاملا لمشاريع يرافقهم إطارات من الجامعة والوكالة الوطنية للدعم تطوير ريادة الأعمال. (نيسدا).

في معرض رده على انشغالات المشاركين في هذه التظاهرة الاقتصادية في مجال تسويق منتجاتهم وخدماتهم، أشار الوزير إلى أنه يتم القيام بخطوات بالتنسيق مع مصالح الولاية من أجل إحداث سوق دائمة، وأوضح أنّ هذه الإجراءات تندرج في إطار الجهود الرامية إلى تشجيع ومواكبة مبادرات الشباب، وإزالة العراقيل، وتسهيل الولوج إلى التمويل وإجراءات إطلاق المشاريع، كما هو الحال بالنسبة للمقاول الذاتي، وهو وضع يتوفر حاليا على 39 مقاولا ذاتيا بأدرار، بفضل الرقمنة.

ب. سعيد