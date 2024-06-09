بلمهدي يقف على الوضعية الصحية للحجاج

قام وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، أمس السبت، بمعية المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، صالح بوطرفة ورئيس المركز وكذا الطاقم الطبي الجزائري، جمال عمي، بالوقوف والإطلاع على الوضعية الصحية للحجاج الميامين.

وزار بلمهدي مستشفى المدينة المنورة، ومستشفى الملك فهد، وذلك للوقوف على الوضعية الصحية للمريضين الحاجين الجزائريين.

وحسب التقرير الطبي الجزائري السعودي، فان المريضة الأولى تتماثل للشفاء وهي على وشك مغادرة المستشفى، أما الوضعية الصحية للمريض الآخر، تعرف تحسنا ملحوظا، وسيتماثل للشفاء قريبا.

وختم الوزير زيارته بتقديم خالص الشكر والامتنان للفريق الطبي الجزائري والسعودي ومن خلالهما الاشقاء السعوديين.

هذا وسيتنقل هذا المساء، الوزير إلى مركز مكة المكرمة للوقوف على آخر الترتيبات للمصادقة على خطة المشاعر واعتمادها في تسيير أفواج الحجاج.