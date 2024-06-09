تفاصيل جديدة في قضية أحداث العنف بملعب قسنطينة

أعلنت نيابة الجمهورية لدى محكمة قسنطينة، اليوم الأحد، أنه تم مواصلة التحريات في أحداث العنف والشغب التي وقعت بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة مع باقي الأشخاص الذين كشف التحقيق تورطهم في أفعال جنائية.

ووفق بيان لمجلس قضاء قسنطينة، أنه "عملاً بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية ولاحقاً للبيان الصحفي الصادر في 05 جوان 2024 المتعلق بأحداث العنف و الشغب التي وقعت بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة، تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة قسنطينة الرأي العام أنه تم مواصلة التحريات مع باقي الأشخاص الذين كشف التحقيق تورطهم في أفعال جنانية".

وبتاريخ اليوم الموافق لـ 09 جوان 2024 تم تقديم (15) شخصا مشتيا فيه أمام النيابة وفتح تحقيق قضائي ضدهم بجنايتي وضع النار عمدا في مباني مملوكة للدولة، التخريب والإتلاف المؤدي للمساس بالأمن و النظام العام المرتكب في إطار جماعة إجرامية منظمة ، و جنح التحريض على التمييز والكراهية بالدعوة للعنف. إنشاء وإدارة والإشراف على حساب الكتروني مخصص لنشر معلومات للترويج لأفكار من شأنها إثارة التمييز والكراهية التعدي بالعنف على رجال القوة العمومية أثناء تأدية مهامهم مع سبق الإصرار و الترصد و حمل أسلحة بيضاء، يضيف البيان.

واشار المصدر ذاته، الى أنه بعد استجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق أصدر أوامر بإيداع الجميع رهن الحبس المؤقت.