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مجتمع

الجزائرية للحوم: فتح نقاط بيع جديدة

9 جوان 2024 ()
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أعلنت الشركة الجزائرية للحوم الحمراء، اليوم الأحد، عن فتح نقطتي إضافيتين لبيع الأضاحي ابتداء يوم غد الإثنين 10 جوان 2024.

ووفق بيان لذات الشركة، فإن النقطة الأولى على مستوى الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم ONILEV الكائن بطريق الشراقة عين بنيان.

بينما النقطة الثانية على مستوى المعهد التقني للتربية الحيوانات ITELV الكائن ببابا علي.

وأشارت ذات الشركة إلى تستمر النقاط الثلاث في العمل الى غاية عشية عيد الأضحى المبارك بنفس المواقيت أي من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية السابعة مساء مع ضمان توفر الأضاحي بشكل كافي.

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