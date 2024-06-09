ظروف سير امتحان "الباك" في يومه الأول

أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، مساء اليوم الأحد بولاية المنيعة، أن امتحان شهادة البكالوريا في يومه الأول تم في ظروف "ممتازة" عبر كامل التراب الوطني.

وأوضح الوزير لدى إشرافه على فتح أظرفة امتحان مادة العلوم الإسلامية المبرمجة في الفترة المسائية، وذلك على مستوى مركز الاجراء بمتوسطة "الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي"، بعاصمة الولاية، أن "ظروف الامتحان في مجملها كانت، ممتازة"، في ظل "توفر كافة الإجراءات التنظيمية الكفيلة بضمان الراحة النفسية للمترشحين، خاصة مع الحرارة المرتفعة التي تشهدها الولايات الجنوبية للوطن، أين تم تجهيز مراكز الإجراء بالمكيفات الهوائية”.

وبهذه المناسبة أشاد بلعابد بـ "الجهود المبذولة من طرف كل القطاعات المعنية والمصالح العمومية الذين تجندوا لضمان التنظيم الجيد لهذا الموعد التربوي الهام".

من جانبهم أعرب عدد من المترشحين على مستوى ذات مركز الإجراء، أن أسئلة مادة اللغة العربية التي تم الامتحان فيها خلال الفترة الصباحية كانت "مقبولة" ومن “ضمن الدروس التي تلقوها في الأقسام طوال السنة الدراسية".

يذكر أن أزيد من 860 ألف مترشح، قد شرعوا ابتداء من اليوم الأحد، وعلى مدار خمسة أيام (من 9 إلى 13 جوان)، في اجتياز امتحانات شهادة البكالوريا (دورة 2024)، موزعين على 2893 مركز إجراء عبر التراب الوطني.