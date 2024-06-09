محادثات ثنائية بين عطاف ومسؤولين أفارقة

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الأحد، محادثات ثنائية مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون بجمهورية سيراليون، تيموثي موسى كبة، الذي يزور الجزائر في إطار المشاركة في الدورة الحادية عشر للاجتماع الوزاري للجنة العشرة للاتحاد الافريقي المعنية بإصلاح مجلس الأمن المقررة غدا الاثنين، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وقد سمحت المحادثات بين عطاف ونظيره السيراليوني، الذي ترأس بلاده لجنة العشرة، بـ"بحث مختلف الجوانب المرتبطة بتنظيم هذا الاجتماع الذي يندرج في إطار الجهود المتواصلة للارتقاء بالموقف الافريقي المشترك بشأن اصلاح مجلس الأمن بغية دفع المجموعة الدولية الى تصحيح الظلم التاريخي المسلط على القارة الافريقية". يوضح بيان الوزارة.

كما استقبل عطّاف، كاتبة الدولة المكلفة بالهيئات الدولية بجمهورية غينيا الاستوائية، ماري كروز ايفونا أندام، التي تزور الجزائر في إطار المشاركة في الدورة الحادية عشر للاجتماع الوزاري للجنة العشرة للاتحاد الافريقي المعنية بإصلاح مجلس الأمن المقررة غدا الاثنين.

وشكل اللقاء فرصة للتنسيق والتشاور بخصوص جدول أعمال اجتماع لجنة العشرة، فضلا عن تبادل الرؤى والتحاليل بخصوص أهم القضايا المطروحة على الساحة الافريقية في أفق الاستحقاقات القارية المقبلة.

فيما أجرى أحمد عطّاف، اليوم، لقاء ثنائيا مع الوزير الليبي المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة ليبيا ، الطاهر سالم محمد الباعور ، الذي يزور الجزائر في إطار المشاركة في الدورة الحادية عشر للاجتماع الوزاري للجنة العشرة للاتحاد الافريقي المعنية بإصلاح مجلس الأمن المقررة غدا الاثنين.

وسمحت المحادثات بين الطرفين بالتشاور بشأن سبل الدفع بالموقف الافريقي المشترك من مسألة اصلاح مجلس الأمن في سياق اجتماع لجنة العشرة، بالاضافة الى بحث سبل توطيد التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين على مختلف الاصعدة.