أوغندا – الجزائر.. القنوات الناقلة والمعلقين

سيقوم التلفزيون العمومي بنقل مباراة أوغندا والجزائر ضمن منافسات الجولة الرابعة في المجموعة الإفريقية السابعة من تصفيات مونديال 2026 مباشرة بداية من الساعة 17:00 بتوقيت الجزائر على القناتين الأولى والسادسة الشبابية.

وفي إطار سياسة "المداورة" التي يعتمدها القسم الرياضي للتلفزيون العمومي تم اختيار الصحفي عبد العزيز بن سالم معلقا على أحداث المباراة في القناة الأولى وبلال بناري معلقا على القناة الشبابية فيما سيشرف محمد جمال بولطيور على الأستوديو التحليلي.

وتعذر على الصحفي علي جعفر الذي رافق بعثة "الخضر" إلى أوغندا التعليق من ملعب نيلسون مانديلا بكامبالا لأسباب تقنية هو الذي وجد صعوبات كبيرة في إرسال المادة الإخبارية بسبب تعطل شبكة الانترنت.

هذا وستنقل القناة السعودية ssc xtra1 HD بدورها المباراة على المباشر كخيار ثالث للجمهور الراغب في متابعة هذه القمة الحاسمة.