أوغندا – الجزائر : "الخضر" أمام حتمية الفوز

لا يملك المنتخب الوطني لكرة القدم خيارا أخر غير الخروج فائزا اليوم من ملعب مانديلا ستاديوم بكامبالا (17:00 بتوقيت الجزائر) أمام مضيفه منتخب أوغندا لرد الاعتبار أولا ولإنعاش حظوظه في التأهل إلى نهائيات كأس العالم-2026.

وأدخلت الهزيمة أمام منتخب غينيا (1-2) يوم الخميس الماضي بملعب نيلسون مانديلا ببراقي، المنتخب الوطني في متاهات حقيقية بعد استولى الشك على الجميع وتحول الصعود إلى نهائيات كندا والمكسيك والولايات المتحدة 2026، مهمة معقدة بعد أن بدى أنه سيكون تحصيل حاصل نتيجة البداية المثالية في أولى جولتين في نوفمبر من العام الماضي عقب الفوز على منتخب الصومال (3-1) وفي مابوتو على حساب منتخب الموزمبيق (2-0).

وفرضت الهزيمة أمام غينيا، على المنتخب الوطني تقاسم الصدارة مع منتخبات غينيا وأوغندا (الفائزة على بوتسوانا) بذات الرصيد (6 نقاط) وهو ما يزيد من أهمية وقيمة نقاط مباراة اليوم بالنسبة لتشكيلة المدرب فلاديمير بيتكوفيتش الذي يدرك قبل الجميع أن أسهمه التي تراجعت سريعا بعد الخسارة الأخيرة والأداء الباهت الذي قدمه رفقاء "الغائب" ياسين براهيمي ستسقط تماما في حال أي تعثر أخر اليوم.

وكان بتكوفيتش قد أكد عقب المباراة أمام غينيا قائلا: "علينا الاسترجاع بدنيا ومعنويا قبل مواجهة أوغندا. يجب تفادي الشعور بالأسى و الفوضى في صفوفنا. يجب تقييم اللاعبين وستكون هناك تغييرات بدون شك". وأشار بتكوفيتش لتوجهه نحو إحداث تغييرات هامة في مباراة اليوم مقارنة بتلك التي بدأت مباراة غينيا حيث تحدث مصادر عن تعويض زغبة لماندريا وتدعيم الدفاع بمدني مع عودة "دينامو" المنتخب اسماعيل بن ناصر إلى وسط الميدان على أن يتشكل الهجوم من الثنائي بونجاح وعمورة.

في الجهة المقابلة، يملك منتخب أوغندا (التصنيف 92 في ترتيب الفيفا) كل الحوافز للاطاحة بالخضر، المنتخب الذي يقوده البلجيكي بول بوت يستفيد من اللعب بميدانه لثاني مرة على التوالي بعد أن رفعت "الكاف" تحفظاتها على ملعب نيلسون مانديلا بكامبالا بعد سنوات من الحظر، الأوغنديون لديهم الحافز والرغبة في ما يعتقدون أنه تواطؤ المنتخب الجزائري مع منتخب تنزانيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية الأخيرة عندما تعادل التنزانيون مع المنتخب الوطني بعنابة (0-0) بدعوى أن المدرب جزائري (عادل عمروش).

تاريخيا التقى المنتخبان في 11 مناسبة رسمية وتتقدم الجزائر ب 5 انتصارات مقابل 3 انهزامات, بينما انتهت 3 مباريات بالتعادل. وأخرى مرة التقى فيها المنتخبان كانت بمناسبة كان-2023 وفازت تشكيلة المدرب جمال بلماضي ذهابا (2-0) و (2-1) في دولا بالكاميرون. وسيدير المباراة طاقم تحكيم من البنين بقيادة آديسا عبدرافيو ليقالي بمساعدة قبيماسياندان نارسيس كوتون (مساعد أول) و لوسيان تودينيون هونتونو (مساعد ثاني) بينما سيكون الحكم الرابع ديغينانشي تانيسلاس آهوملانتو.

برنامج الجولة 4 - المجموعة 7

الصومال – بوتسوانا

أوغندا – الجزائر

غينيا – الموزمبيق