محادثات جزائرية كندية بوزارة الدفاع

استقبل الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، اللواء محمد الصالح بن بيشة، بمقر الوزارة، سفير كندا بالجزائر، كالان مايكل، حسب ما أورده، اليوم الإثنين، بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان الذي نقله التلفزيون العمومي: "استقبل السيد اللواء محمد الصالح بن بيشة، الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الأحد 09 جوان 2024، بمقر وزارة الدفاع الوطني، السيد كالان مايكل سعادة سفير كندا بالجزائر".

وأوضح ذات المصدر أنه "بالمناسبة، أجرى الطرفان محادثات ثنائية بحضور ألوية وعمداء بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي، حيث تناولت هذه المحادثات المجالات ذات الاهتمام المشترك".

"وفي الأخير، تبادل الطرفان هدايا رمزية"، وفقا لنفس البيان.