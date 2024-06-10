33 ألف حاج جزائري حط الرحال بالبقاع المقدسة.. وهذه خطة التصعيد إلى مشعر عرفة

كشف رئيس مركز مكة المكرمة للبعثة الجزائرية للحج، زهير بوذراع، اليوم الإثنين، أن أفواج الحجاج الجزائريين لازالت تتوافد على مكة المكرمة تباعا، في انتظار استكمال تعدادهم المقدر هذا العام بـ 41300 حاجا وحاجة.

وقال بوذراع، في تصريح للإذاعة الجزائرية، إن حوالي 33 ألف حاجا وحاجة وصلوا إلى البقاع المقدسة، بينما سيصل حوالي 7 آلاف آخرون خلال اليومين القادمين.

وأكد المسؤول ذاته، أن كل الظروف مهيأة لمرافقة الحجاج الجزائريين إلى مشعر عرفة، لافتا إلى أن البعثة الجزائرية للحج والعمرة، ممثلة في مكاتب الخدمة الميدانية، قامت بمعاينة المخيم وتهيئته لاستقبال الحجاج على أحسن وجه.

وبالاستعداد ليوم الحج الأكبر، أفاد بوذراع إنه "إضافة الى خطة التصعيد التي تعرف هذه السنة ضغطا كبيرا بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتزامنها مع يوم الجمعة ومالها من خصوصيات إيمانية وتعبدية، وبرغم ذلك فالكل مستعد لتصعيد حجاجنا بدءا من صلاة الفجر من صبيحة يوم الثامن من ذي الحجة، ليكتمل العمل على مستوى مشعر عرفة باستقبال يوم التاسع حيث تكون النفرة بحلول مغرب يوم التاسع إلى منى، مرورا بمزدلفة".

وأشار رئيس مركز مكة المكرمة للبعثة الجزائرية للحج، إلى أن العمل وفق هذه الخطة ستعرض غدا على وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، لتأخذ الصبغة الرسمية والتنفيذية لاعتمادها بداية من التصعيد إلى عرفة.