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الجزائر تدين المجزرة الوحشية في مخيم النصيرات بغزة

10 جوان 2024 ()
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أدانت الجزائر "بأشد العبارات وأقواها" المجزرة الوحشية في مخيم النصيرات بقطاع غزة، التي ارتكبها الكيان الصهيوني أول أمس السبت في حق المدنيين العزل.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية اليوم الإثنين، بأن الجزائر تدين بأشد العبارات وأقواها المجزرة الوحشية في مخيم النصيرات بقطاع غزة، التي ارتكبها الكيان الغاصب يوم السبت في حق المدنيين العزل وإمعان هذا الأخير في أعماله الإجرامية الدنيئة التي تزداد ضراوة، في تحد صارخ للمجموعة الدولية ولقرارات مجلس الأمن الأممي.

وتابع البيان "وأمام هذه الحلقة الإضافية من مسلسل الجرائم البشعة التي يقترفها الاحتلال الصهيوني الغاشم، تؤكد الجزائر على حتمية اضطلاع مجلس الأمن بالمسؤوليات المنوطة به في لجم العدوان الصهيوني وإغاثة الشعب الفلسطيني في محنته المتواصلة ووضع حد نهائي لإفلات الاحتلال الصهيوني الاستيطاني من المساءلة والمحاسبة والمعاقبة. كما تدعو الهيئات القضائية الدولية بالتعجيل بمحاكمة المجرمين المسؤولين عن هذه المجازر التي تشكل وصمة عار في جبين الإنسانية".

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