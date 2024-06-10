لا انتخابات لمجالس ولائية بهذه الولايات

حسمت وزارة الداخلية في مسألة إجراء انتخابات المجالس الشعبية الولائية في الولايات الجديدة التي كانت ولايات منتدبة.

وذكرت في ردها على سؤال مكتوب للنائب البرلماني أحمد ربحي بخصوص الموضوع، لدى "الخبر" نسخة منه، أنه "تم تنصيب سبع (07) مقاطعات إدارية جديدة أنشئت يوم 28 ديسمبر 2023 بقرار من السيد رئيس الجمهورية، تجسيدا لالتزامه القاضي بإصلاح التنظيم الإقليمي وسير الإدارة المحلية، ويتعلق الأمر بالمقاطعات الإدارية أفلو بولاية الأغواط، بريكة بولاية باتنة، قصر الشلالة بولاية تيارت مسعد وعين وسارة بولاية الجلفة الأبيض سيدي الشيخ بولاية البيض. وبوسعادة بولاية المسيلة.

غير أن إجراء استحقاقات انتخابية في المجالس الشعبية الولائية، تضيف الداخلية، سيتم بعد ترقية هذه المقاطعات الإدارية إلى ولايات كاملة الصلاحيات، من خلال تعديل القانون رقم 84-09 المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد المعدل والمتمم، والمرسوم التنفيذي رقم 12-342 المؤرخ في 12 سبتمبر 2012 المحدد لعدد المقاعد المطلوب شغلها لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية المعدل والمتمم".

وبررت الوزارة قرارها من الناحية القانونية، بكون هذه المقاطعات حاليا "تخضع لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 15-140 المؤرخ في 27 ماي 2015 المتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها، المعدل والمتمم والمرسوم التنفيذي رقم 15-141 المؤرخ 28 ماي 2015 المتضمن تنظيم المقاطعة الإدارية وسيرها".

وبالمناسبة، أشارت الداخلية إلى أن "السلطات العمومية تسعى دائما لدعم الحكامة الإقليمية من أجل السماح للجماعات المحلية بلعب دورها الكامل في دفع عجلة التنمية، من خلال تبنيها المقاربة الحد من الفوارق الجهوية وضمان استقرار أفضل للسكان وتقليص المسافات بين البلديات والمقرات الرئيسية للولايات لتحسين الخدمة العمومية وتحقيق تطلعات المواطنين وتقريب الإدارة من المواطن".