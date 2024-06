Les "verts" se remettent sur les rails

La sélection nationale de football a remporté une victoire précieuse, ce lundi, à Kampala, capitale de l'Ouganda, en battant l'équipe locale sur le score de deux buts à un au stade national Mandela dans le cadre de la quatrième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 (zone Afrique).

La sélection nationale a livré une première mi-temps catastrophique et semblait perdue dans tous les compartiments de jeu, encaissant un but dès la dixième minute par Motiba suite à une erreur défensive flagrante des "Fennecs".

La seule occasion pour l'Algérie fut une frappe de Benrahma qui s'est écrasée sur le poteau.

Les poulains du sélectionneur Petkovic ont montré un tout autre visage en seconde période, et sont revenus au score rapidement grâce à Aouar (46e minute), avant d'ajouter un deuxième but par Benrahma (58e minute).

Les changements opérés par le sélectionneur national ont permis aux "Verts" de contrôler le reste du match, empêchant l'adversaire de se créer des occasions dangereuses sur les filets de Mandrea.

L'arbitre, qui a dirigé le match avec excellence, a sifflé la fin de la rencontre avec une victoire très importante pour la sélection nationale, qui retrouve le chemin de la victoire après leur défaite précédente contre la Guinée.

Les coéquipiers de l'excellent Aouar portent leur total de points à neuf, prenant ainsi la tête du groupe G des éliminatoires africaines pour la Coupe du Monde 2026, qui sera organisée conjointement par trois pays (États-Unis, Canada et Mexique).