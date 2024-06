Une candidate au baccalauréat condamnée à un an de prison

Dans le cadre du traitement des affaires de compromission de l'intégrité des examens, le tribunal de Bejaïa a condamné une candidate indépendante à un an de prison ferme pour avoir communiqué avec sa sœur à l'aide d'un téléphone portable pendant les examens, lit-on dans un communiqué de l'instance judiciaire.

La candidate a été accusée de fuite des sujets et des réponses des examens finaux de l'enseignement secondaire en utilisant un moyen de communication à distance et a été jugée par procédure de comparution immédiate.

Le tribunal a, également, condamné sa sœur à la même peine.