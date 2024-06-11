هذا هو برنامج "إيتوزا" أيام العيد

سطرت المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر "إيتوزا"، برنامجا خاصا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بهدف تسهيل تنقلات المواطنين بين أحياء وبلديات الجزائر العاصمة.

وحسب ما أفاد به بيان للمؤسسة، اليوم الثلاثاء، فإنه تم تسخير 189 حافلة موزعة على 183 خط بالنسبة لليوم الأول من العيد، 16 جوان المقبل، و315 حافلة بالنسبة لليومين الثاني والثالث 17و18 جوان.

وسيكون انطلاق أول حافلة، - يوضح البيان - على الساعة 06 سا و30 د صباحا إلى غاية الساعة 19سا 00 د مساء بالنسبة لفترة النهار.

فيما ستخصص المؤسسة 23 حافلة للخدمة الليلية، موزعة على 23 خطا، حيث سيكون أول انطلاق على الساعة 19سا 00د إلى غاية منتصف الليل.

أما بخصوص برنامج الترحم "زيارة المقابر"، ذكرت "إيتوزا" أنها برمجت انطلاق أولى الرحلات بالنسبة لليومين الأول والثاني من العيد على الساعة السادسة صباحا، وتستمر إلى غاية الساعة 13 سا 00 د.

ويشمل هذا البرنامج خمسة خطوط خاصة: من محطة أول ماي نحو مقبرة العالية، محطة ساحة الشهداء نحو العالية، محطة شوفالي نحو مقبرة دالي إبراهيم، محطة باش جراح نحو مقبرة سيدي رزين مرورا ببراقي، وكذا محطة الحراش نحو مقبرة العالية مرورا بباش جراح ومقبرة سيدي الطيب، حسب نفس المصدر.